Пик метеорного потока Леониды ожидается с 17 по 18 ноября

Фото: depositphotos/Imaginechina-Tuchong

Максимум метеорного потока Леониды ожидается с 17 по 18 ноября. В это время возможно увидеть до 15 метеоров в час, рассказала Москве 24 научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Как отметила эксперт, в целом метеорный поток будет активен с 6 по 30 ноября.

"Он называется так, потому что его радиантом является созвездие Льва. Оно находится в юго-восточной части неба и выглядит как большая трапеция. Так что смотреть нужно в ее сторону, но боковым зрением, тогда будет больше шансов заметить вспышки. Наблюдать его можно с полуночи до восхода Солнца", – пояснила Рублева.

Кроме того, москвичей ждет так называемое суперлуние. Оно случается, когда Луна оказывается в момент или вблизи полнолуния еще и в ближайшей от Земли точке своей орбиты. В этот период происходит оптический обман, из-за которого Луна кажется больше.

"Сегодня (5 ноября. – Прим. ред.) погода пока хорошая, так что, если повезет и вечером небо тоже будет ясным, можно будет увидеть самую большую Луну этого года во всем ее великолепии", – подчеркнула эксперт.

При этом названия "бобровая", "Луна охотника" не имеют отношения к астрономии.

Рублева добавила, что если в ноябре ночью смотреть в юго-восточную часть неба, то можно увидеть яркое светило оранжевого цвета – Юпитер. Немного позже появляется менее яркая и более желтого оттенка планета Сатурн. А по утрам, перед восходом Солнца, на востоке можно заметить планету Венеру.

Ранее сообщалось, что обломки замеченного над Москвой метеорита упали недалеко от населенных пунктов Боровичи, Максатиха, Пестово, Удомля, а также могли долететь до трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург. Ученые РАН отметили, что яркий болид вошел в атмосферу Земли со скоростью около 35 километров в секунду. После чего железный или железно-каменный метеорит размером около метра разрушился.

