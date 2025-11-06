Летящий болид вновь заметили в небе над Москвой

Фото: телеграм-канал "AstroAlert | Наблюдательная астрономия"

Яркий болид вновь пролетел в небе над Москвой и окружающими регионами вечером 5 ноября. Местные жители опубликовали в соцсетях кадры с яркой вспышкой.

Длительность полета составила всего 4 секунды, болид направлялся в сторону южной части столицы. Предполагается, что он может принадлежать к метеорному потоку Тауриды. В таком случае болид полностью разрушился в атмосфере Земли.

Жители нескольких городов Подмосковья также наблюдали падение яркого небесного объекта, оставившего в небе огненный след, в конце октября. Его видели в Видном, Дубне, Раменском, Жуковском, Люберцах, Красногорске и Одинцове.

Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сначала предположил, что метеорит, скорее всего, сгорел в атмосфере, а его зеленый цвет объяснил высоким содержанием никеля. При этом ученый не исключил, что наблюдаемое явление могло быть связано с падением космического мусора.

Позднее исследователи заявили, что космический объект мог быть астероидом. Однако они отмечали, что предварительная информация по траектории болида показывала "некоторое число странностей".