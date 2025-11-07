Магнитную бурю уровня G1 зафиксировали на Земле

Фото: 123RF.com/nuttawut2981

Магнитная буря уровня G1 началась на Земле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Данный уровень возмущенности означает "слабо" по шкале из пяти баллов, где G5 является "экстремально сильно", а G1 – "слабо".

Отмечается, что 6 ноября, в четверг, на Земле также зафиксировали магнитную бурю, мощность которой в пике достигла уровня G3.

Ранее сообщалось, что магнитная буря 7 ноября может стать сильнейшей в 2025 году, а также одной из рекордных за последние несколько лет. Отмечается, что модель движения плазмы напоминает то, что было 11 и 12 мая 2024 года, когда на Земле зафиксировали магнитную бурю сильнейшего класса G5.