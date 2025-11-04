Фото: depositphotos/KrisCole

На Солнце зафиксирована вспышка высшего балла Х, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По приведенному на сайте лаборатории графику, вспышка началась в 20:15 по московскому времени. По словам руководителя лаборатории Сергея Богачева, максимум вспышки наступил в 20:34, она достигла Х1.8 балла, передает РИА Новости.

Последний раз вспышка такой мощности на Солнце была почти пять месяцев назад, подчеркнул Богачев.

Ранее на Солнце была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности – М3.5. Она наблюдалась во вторник, 4 ноября, примерно в 04:48 по московскому времени в группе пятен 4274 (N22E72). Ее длительность составила 25 минут.

