Собянин рассказал о масштабной системе поддержки детей-сирот в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 95% детей-сирот из Москвы живут в приемных семьях. С каждым годом в столице сокращается количество проживающих в центрах содействия семейному воспитанию ребят, рассказал Сергей Собянин.

"Сегодня (10 ноября. – Прим. ред.) Международный день сирот. Когда-то мы поставили перед собой сложную задачу: сделать так, чтобы все дети росли и воспитывались в семье", – написал мэр в мессенджере MAX.

По словам главы города, Москве удалось добиться результатов благодаря выстроенной системе поддержки замещающих семей. Для этого используется комплексный подход – от профилактики социального сиротства до помощи приемным семьям.

Например, все чаще горожане берут на воспитание детей старше 10 лет. Среди тех, кто обрел родителей в этом году, около 60% – подростки.

При этом специалисты опеки индивидуально подходят к устройству каждого ребенка в семью. Первым делом прорабатывается ближайшее окружение. Это помогает большинству ребят миновать учреждения для детей-сирот.

Для таких семей в Москве работают 20 школ приемных родителей, где можно получить поддержку и необходимые знания. Также доступна помощь психологов, педагогов и других специалистов в службах сопровождения и семейных центрах, индивидуального куратора органов опеки. Кроме того:



предусмотрен широкий спектр льгот и выплат, в том числе имущественный проект;

запущен портал "Моя новая семья", на котором собрана вся необходимая информация по вопросам опеки и попечительства;

учреждена премия "Крылья аиста" за вклад в семейное устройство детей-сирот.

"Приемное родительство – это огромный труд, требующий самоотверженности и огромного сердца. От всех москвичей выражаю признательность и восхищение, желаю здоровья и счастливых детских глаз", – отметил Собянин.

Ранее социальному проекту "Давай ДруЖИТЬ!" исполнилось 5 лет. За это время он помог сотням детей-сирот и подростков из семей в трудной ситуации определиться с профессией и построить образовательную траекторию.

Проект развивается в трех направлениях: исполнение желаний детей, социальное наставничество и сотрудничество с бизнесом. Среди партнеров – "Москвариум", Московский зоопарк, завод "Москвич", футбольный клуб "Спартак", BMS Development Group и другие компании.

