Сергей Собянин: социальному проекту "Давай дружить!" исполнилось пять лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Социальному проекту "Давай ДруЖИТЬ!" исполнилось 5 лет, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

За это время он помог сотням детей-сирот и подростков из семей в трудной ситуации определиться с профессией и построить образовательную траекторию.

По словам мэра, проект, объединяющий детей с профессионалами, организовал множество вдохновляющих встреч. Например, увлекающаяся фехтованием Варя из центра "Согласие" познакомилась с двукратной олимпийской чемпионкой Софьей Великой и поняла, что хочет стать профессиональной спортсменкой.

Воспитанница центра для детей-сирот и студентка первого курса Киноколледжа № 40 "Московская международная киношкола" Настя пообщалась с актером Сергеем Буруновым, который дал ей мастер-класс по актерскому мастерству.

В свою очередь, Святослав, мечтающий развиваться в медицине, вместе с друзьями из центра для детей-сирот посетил ОЭЗ "Технополис "Москва", где смог увидеть процесс создания медицинских изделий и познакомиться с производителем лекарств.

"Давай ДруЖИТЬ!" стал настоящим символом добрых дел Москвы. Спасибо всем, кто делает этот проект живым – наставникам, партнерам и неравнодушным горожанам", – отметил Собянин.

Проект развивается в трех направлениях: исполнение желаний детей, социальное наставничество и сотрудничество с бизнесом. Среди партнеров – "Москвариум", Московский зоопарк, завод "Москвич", футбольный клуб "Спартак", BMS Development Group и другие известные компании.

Собянин подчеркнул, что за пять лет проект не только помог подросткам поверить в себя, но и смог превратить их мечты в реальность.

Ранее сообщалось, что благотворительному сервису на mos.ru исполнилось 5 лет, за которые москвичи пожертвовали более 250 миллионов рублей через 660 тысяч переводов. Сервис объединяет более 100 проверенных НКО, помогающих тяжелобольным детям, инвалидам, ветеранам, участникам боевых действий и животным.