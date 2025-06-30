Москва обеспечила жильем более 350 детей-сирот с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва обеспечила жильем более 350 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с начала 2025 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерину Соловьеву.

По ее словам, обеспечение жильем детей-сирот является одним из направлений жилищной политики и проходит в плановом режиме.

"Всего за последние пять лет город обеспечил благоустроенными квартирами более пяти тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", – отметила Соловьева.

Квартиры, с ремонтом и плитой, получают воспитанники, у которых нет в собственности недвижимости или она непригодна для проживания. На первые пять лет пользования заключают договоры найма, а в дальнейшем жилье можно приватизировать.

Обустраиваться в новых квартирах детям-сиротам помогают специалисты служб постинтернатного патроната. Как пояснила начальник управления опеки и попечительства столичного департамента труда и социальной защиты населения Татьяна Данько, кураторы сопровождают на всех этапах.

"Наша задача – сделать так, чтобы молодой выпускник начинал самостоятельную жизнь в своей квартире в комфортных условиях – не только бытовых, но и психологических", – подчеркнула она.

Помощь бесплатна и доступна как для выпускников центров содействия семейному воспитанию, так и для детей из приемных семей.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в Москве почти все дети-сироты, то есть около 17 тысяч человек, растут в приемных семьях.

По словам мэра столицы, в центрах для детей-сирот остаются меньше тысячи ребят, однако город способствует тому, чтобы и они обрели дом. Для семей, принявших на воспитание детей, предусмотрены различные меры поддержки, в частности льготы и выплаты. Проект имущественной поддержки реализуется с 2014 года.

