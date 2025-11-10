Форма поиска по сайту

Новости

10 ноября, 07:55

Город

"Мой район. Место встречи": Басманный район с Сергеем Горобченко

Басманный район Москвы известен своими историческими улицами – Маросейкой и Покровкой. Актер Сергей Горобченко, много лет живший на Покровке, поделился воспоминаниями о любимых местах этого района.

Кофейный эксперт Глеб Невейкин приготовил осенний вариант рафа и дал советы по завариванию напитка. Москвовед Лариса Миловидова рассказала о легенде про кикимору, которая якобы обитает в одном из доходных домов Басманного района.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

Программа: Мой район. Место встречи
