"Мой район. Место встречи": Басманный район с Сергеем Горобченко

Басманный район Москвы известен своими историческими улицами – Маросейкой и Покровкой. Актер Сергей Горобченко, много лет живший на Покровке, поделился воспоминаниями о любимых местах этого района.

Кофейный эксперт Глеб Невейкин приготовил осенний вариант рафа и дал советы по завариванию напитка. Москвовед Лариса Миловидова рассказала о легенде про кикимору, которая якобы обитает в одном из доходных домов Басманного района.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".