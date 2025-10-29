"Новости дня": в районе Новокосино благоустроили территорию вокруг Суздальского пруда

В районе Новокосино завершилось благоустройство территории вокруг Суздальского пруда. На берегу водоема появились удобные пешеходные дорожки, подходящие для прогулок в любое время года. Для отдыхающих установили лавочки, парковые качели и шезлонги.

Рядом с прудом обустроили спортивную зону с тренажерами и обновили детские площадки в соседних дворах. В рамках благоустройства в пруд запустили декоративных рыб, а всю территорию оснастили новыми фонарями.

Подробнее – в программе "Новости дня".