Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 21:00

Город

"Торги Москвы": бизнес в небольших помещениях

"Торги Москвы": бизнес в небольших помещениях

"Сделано в Москве": Kreola

"Интервью": Владимир Платонов – о том, зачем бизнесу честность

"Сделано в Москве": Brosista

"Сделано в Москве": "Багряница"

Бренды одежды в Москве начали переходить на онлайн-формат

Трафик московских магазинов одежды в ТЦ сократился на 9% в 2025 году

Магазины одежды в России стали массово закрываться в ТЦ

Новое круглогодичное место для встреч появилось у фанатов бега в Москве

Новое круглогодичное место для встреч появилось у фанатов бега в Москве

Для собственного дела не всегда нужно просторное помещение. Зачастую успешный бизнес может разместиться на небольшой площади – до 30 квадратных метров.

Какие варианты можно присмотреть на городских торгах? Под что их можно приспособить? Как маленькие помещения могут открыть большие возможности? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Читайте также
Программа: Торги Москвы
бизнесгородвидеоЕвгений Беляков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика