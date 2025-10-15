"Торги Москвы": бизнес в небольших помещениях

Для собственного дела не всегда нужно просторное помещение. Зачастую успешный бизнес может разместиться на небольшой площади – до 30 квадратных метров.

Какие варианты можно присмотреть на городских торгах? Под что их можно приспособить? Как маленькие помещения могут открыть большие возможности? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.