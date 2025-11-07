"Мой район. Место встречи": район Кунцево с Владимиром Сычевым

Район Кунцево для Москвы – особое место. Именно здесь формируется роза ветров, которая приносит в город чистый воздух. Когда-то этот район был любимым местом знаменитых дачников, а на сегодняшний день Кунцево – это часть мегаполиса с развитой инфраструктурой.

Своими воспоминаниями о районе поделился актер театра и кино Владимир Сычев, который родился в Кунцеве и провел там детство и юность.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".