07 ноября, 08:00

"Мой район. Место встречи": район Кунцево с Владимиром Сычевым

"Мой район. Место встречи": район Кунцево с Владимиром Сычевым

Район Кунцево для Москвы – особое место. Именно здесь формируется роза ветров, которая приносит в город чистый воздух. Когда-то этот район был любимым местом знаменитых дачников, а на сегодняшний день Кунцево – это часть мегаполиса с развитой инфраструктурой.

Своими воспоминаниями о районе поделился актер театра и кино Владимир Сычев, который родился в Кунцеве и провел там детство и юность.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

Программа: Мой район. Место встречи
