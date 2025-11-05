Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 08:00

Город

"Мой район. Место встречи": район Хамовники с Ларисой Долиной

"Мой район. Место встречи": район Хамовники с Ларисой Долиной

Система маршрутизации пациента сократила время ожидания медицинской помощи в Москве

"Атмосфера": 6 градусов ожидается в Москве вечером 5 ноября

Жители Москвы отравились готовыми блюдами из служб доставки

"Это Москва. Инфраструктура": Останкинская башня

Синоптик объяснил причину осенних туманов в Москве

Занятия спортом на свежем воздухе стали популярнее в Москве

Собянин: на дорогах Северо-Западного округа создали новые пешеходные переходы

Собянин: утверждена архитектурная концепция новой станции "Кленовый бульвар"

Мужчина арестован в Москве за организацию террористического сообщества

Район Хамовники богат музеями, храмами, историческими местами, а также зонами для отдыха и развития. Именно этот район особенно дорог его жительнице, народной артистке России Ларисе Долиной, которая совсем недавно отметила свой юбилей.

Она с наслаждением гуляет по улицам района, однако мало кто знает, что Москва не сразу ответила взаимностью молодой исполнительнице, приехавшей покорять столицу. Как складывался творческий путь певицы? Почему она была вынуждена оставить все и уехать из Москвы?

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

Читайте также
Программа: Мой район. Место встречи
городвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика