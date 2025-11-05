"Мой район. Место встречи": район Хамовники с Ларисой Долиной

Район Хамовники богат музеями, храмами, историческими местами, а также зонами для отдыха и развития. Именно этот район особенно дорог его жительнице, народной артистке России Ларисе Долиной, которая совсем недавно отметила свой юбилей.

Она с наслаждением гуляет по улицам района, однако мало кто знает, что Москва не сразу ответила взаимностью молодой исполнительнице, приехавшей покорять столицу. Как складывался творческий путь певицы? Почему она была вынуждена оставить все и уехать из Москвы?

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".