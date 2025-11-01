"Мой район. Место встречи": Красносельский район с Романом Жуковым

График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Новости

Новости

01 ноября, 07:55

Город

Красносельский – один из самых знаковых и транспортных районов Москвы. На улице Большая Спасская много лет живет певец и композитор Роман Жуков, чьи гастроли часто начинались с Комсомольской площади и ее знаменитых вокзалов.

В этом выпуске популярный артист не только расскажет о любимом виде общественного транспорта времен начала карьеры и впечатлениях от нового трамвая "Львенок-Москва", но и обсудит с врачом-ветеринаром, как бороться с ожирением у домашних животных.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

Программа: Мой район. Место встречи
городвидео

