31 октября, 08:00

Город

"Мой район. Место встречи": Пресненский район с Александром Самойленко

"Мой район. Место встречи": Пресненский район с Александром Самойленко

Пресненский – один из самых кинематографичных и литературных районов Москвы. В исторической части Москвы уже много лет живет актер театра и кино, режиссер, продюсер и радиоведущий Александр Самойленко.

В этом выпуске он не только расскажет яркие истории, связанные с профессией и городом, но и поделится в беседе с экспертами мнением о том, как искусственный интеллект меняет Москву, могут ли генетические тесты узнать о родословной, и как сохранить баланс между вкусом и пользой еды.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

Программа: Мой район. Место встречи
