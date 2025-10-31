"Мой район. Место встречи": Пресненский район с Александром Самойленко

Пресненский – один из самых кинематографичных и литературных районов Москвы. В исторической части Москвы уже много лет живет актер театра и кино, режиссер, продюсер и радиоведущий Александр Самойленко.

В этом выпуске он не только расскажет яркие истории, связанные с профессией и городом, но и поделится в беседе с экспертами мнением о том, как искусственный интеллект меняет Москву, могут ли генетические тесты узнать о родословной, и как сохранить баланс между вкусом и пользой еды.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".