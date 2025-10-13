Четыре человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Четыре человека получили травмы в результате аварии на Кутузовском проспекте в Москве, заявили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД России.

По данным министерства, на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

Столичный Депздрав уточнил, что среди пострадавших есть ребенок, ему оказали помощь на месте. Двоих взрослых доставили в ГКБ имени Пирогова, еще одного – в ММНКЦ имени Боткина.

Предварительно прокуратура Москвы определила, что водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя машинами. Установление обстоятельств инцидента взяла на контроль прокуратура Западного административного округа.

ДТП произошло 13 октября около дома 26 на Кутузовском проспекте. Движение по направлению в область затруднено, Дептранс призвал автомобилистов выбирать пути объезда.

До этого один человек погиб в результате аварии на улице Пруд-Ключики. По информации ГАИ, водитель машины Toyota сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.