13 октября, 14:37Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Четыре человека получили травмы в результате аварии на Кутузовском проспекте в Москве, заявили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД России.
По данным министерства, на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.
Столичный Депздрав уточнил, что среди пострадавших есть ребенок, ему оказали помощь на месте. Двоих взрослых доставили в ГКБ имени Пирогова, еще одного – в ММНКЦ имени Боткина.
Предварительно прокуратура Москвы определила, что водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя машинами. Установление обстоятельств инцидента взяла на контроль прокуратура Западного административного округа.
ДТП произошло 13 октября около дома 26 на Кутузовском проспекте. Движение по направлению в область затруднено, Дептранс призвал автомобилистов выбирать пути объезда.
До этого один человек погиб в результате аварии на улице Пруд-Ключики. По информации ГАИ, водитель машины Toyota сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.
