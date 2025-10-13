Форма поиска по сайту

13 октября, 13:48

Четыре автомобиля попали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Видео: телеграм-канал "Москва М125"

В Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Департамент уточнил, что авария произошла в районе дома 26. Сейчас на месте работают оперативные службы города, обстоятельства ЧП и информация о пострадавших уточняются.

В связи с ДТП движение в сторону области затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее на улице Юных Ленинцев столкнулись несколько машин. Из-за аварии движение на третьей и четвертой полосе, а также на третьей встречной полосе было затруднено на 1 километр. Сейчас движение на данном участке восстановлено.

Еще одно ДТП произошло на Дмитровском шоссе. Авария привела к затруднению движения в сторону центра. На месте были задействованы оперативные службы города.

Массовая авария произошла на Кутузовском проспекте в Москве

