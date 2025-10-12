12 октября, 10:45Происшествия
Движение в сторону центра затруднено из-за аварии на Дмитровском шоссе
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Движение в сторону центра затруднено из-за аварии на Дмитровском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
ДТП случилось возле дома № 165Д. На месте задействованы оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства аварии и сведения о пострадавших.
Департамент транспорта Москвы из-за случившегося попросил водителей выбирать альтернативные маршруты.
Ранее несколько машин столкнулись на улице Юных Ленинцев, возле дома № 46. Из-за ДТП департамент транспорта Москвы предупреждал, что движение на третьей и четвертой полосе, а также на третьей встречной полосе было затруднено на 1 километр. Однако в настоящее время движение на данном участке восстановлено.