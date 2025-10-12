Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение в сторону центра затруднено из-за аварии на Дмитровском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

ДТП случилось возле дома № 165Д. На месте задействованы оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства аварии и сведения о пострадавших.

Департамент транспорта Москвы из-за случившегося попросил водителей выбирать альтернативные маршруты.

Ранее несколько машин столкнулись на улице Юных Ленинцев, возле дома № 46. Из-за ДТП департамент транспорта Москвы предупреждал, что движение на третьей и четвертой полосе, а также на третьей встречной полосе было затруднено на 1 километр. Однако в настоящее время движение на данном участке восстановлено.

