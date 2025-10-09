Рейсовый автобус и автомобиль столкнулись на юго-востоке Москвы

Видео: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Автомобиль врезался в рейсовый автобус маршрута № 201 на юго-востоке Москвы, сообщила пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

ДТП произошло около 18:28 возле дома № 58Г на Краснодарской улице. Водитель одного из авто не справился с управлением и столкнулся с другой машиной. В результате этот автомобиль врезался в проезжавший мимо автобус.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности аварии устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

В "Мосгортрансе" напомнили автомобилистам о важности неукоснительного соблюдения ПДД.

Ранее иномарка врезалась в остановку общественного транспорта в Новосибирске. У водителя выявили признаки алкогольного опьянения. В результате пострадали шесть человек, их госпитализировали. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.

