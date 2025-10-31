Форма поиска по сайту

31 октября, 12:15

Транспорт

"Новости дня": электробус начал работать на маршруте е41 в Зеленограде

"Новости дня": электробус начал работать на маршруте е41 в Зеленограде

В Зеленограде на маршрут е41 вышел первый электробус. Инновационный транспорт будут тестировать в течение полугода в разных дорожных и погодных условиях. Технология ночной зарядки позволяет ему работать целый день, даже на длинных маршрутах в отдаленных районах.

Новый электробус имеет запас хода до 250 километров, вмещает до 85 пассажиров и оборудован медиаэкранами и розетками для зарядки гаджетов. В настоящее время электробусы обслуживают 248 маршрутов столицы. Планируется, что через 10 лет почти весь парк Мосгортранса перейдет на электрическую тягу.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
транспортгородвидео

