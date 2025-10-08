Форма поиска по сайту

08 октября, 22:15

Происшествия

В Подмосковье нашли подростка-зацепера после падения с поезда

В Подмосковье найден 14-летний подросток, сорвавшийся с движущегося поезда во время зацепинга. Поисковые группы обнаружили школьника в овраге спустя двое суток после исчезновения. Подросток с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимацию.

По данным уполномоченного по правам ребенка, с начала 2025 года зафиксировано 28 происшествий с зацеперами, 11 детей погибли. Зацепинг является административным правонарушением с штрафом до 4 000 рублей, а при угрозе безопасности движения предусмотрена уголовная ответственность.

