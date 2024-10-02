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02 октября, 10:12

Происшествия

Москвич задержан за попытку продать ручной пулемет 1939 года выпуска

Фото: 77.мвд.рф

Полиция совместно с сотрудниками ФСБ задержала 25-летнего москвича, который пытался продать ручной пулемет 1939 года выпуска. Об этом сообщается на официальном портале столичного главка МВД РФ.

Расследуется уголовное дело о незаконном обороте оружия. При этом ранее молодой человек уже привлекался к ответственности за подобное преступление.

"Мужчина решил продать ручной пулемет Дегтярева (ДП-27) калибра 7,62 миллиметра за 150 тысяч рублей и распространил информацию об этом в Сети", – говорится в публикации.

Правоохранители связались с продавцом под видом покупателя. Они договорились с ним о встрече на улице Часовой, где впоследствии злоумышленник и был задержан. Оружие при этом изъяли. Мужчина, в свою очередь, рассказал, что купил пулемет недавно у знакомого.

Силовики пресекли работу 288 незаконных оружейников в 51 регионе России за минувшее лето. В результате проверок они изъяли 586 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, свыше 467 килограммов взрывчатых веществ, 96 электродетонаторов, более 153 тысяч патронов различного калибра.

ФСБ задержала более 130 нелегальных оружейников

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