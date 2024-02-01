Москвич попытался обменять в магазине самодельный пистолет на бутылку водки

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В Москве задержали 70-летнего мужчину, который попытался в магазине обменять самодельный пистолет и патроны на алкоголь. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по столице.

В ведомстве рассказали, что пенсионер зашел в продуктовый магазин на Чертановской улице, после чего попросил обменять пистолет и патроны на бутылку водки. Сотрудник торгового заведения вызвал полицию.

"Прибывшими на место происшествия сотрудниками ОМВД России по району Чертаново Южное подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 70-летний житель столицы", – говорится в сообщении.

Правоохранители забрали самодельный пистолет и 18 патронов. Было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт огнестрельного оружия". Мужчину отпустили домой под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что силовики изъяли из незаконного оборота 352 единицы оружия отечественного и иностранного производства в 38 регионах России с августа по сентябрь.

В ФСБ уточнили, что правоохранители предотвратили преступную деятельность 119 жителей, которые причастны к незаконному обороту оружия и его сбыту. По адресам их проживания были проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

"Московский патруль": в Москве задержали подозреваемого в незаконном обороте оружия