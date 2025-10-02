02 октября, 11:37Экономика
Песков заявил о принятии мер по стабилизации топливного рынка России
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Правительство России принимает необходимые меры по стабилизации ситуации на топливном рынке, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя дефицит бензина в стране.
"Где-то возникают вопросы. Здесь нужно ориентироваться на то, что сказал (вице-премьер Александр. – Прим. ред.) Новак как главный куратор этой области", – указал Песков.
Информация о нехватке или перебоях с поставками бензина на некоторые региональные АЗС начала поступать в августе. Сети частично ограничили отпуск топлива либо временно продавали только дизель.
Причиной дефицита стал сезонный спрос при снижении производства топлива, в том числе из-за ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах.
Новак назвал ситуацию с бензином контролируемой, баланс спроса и предложений обеспечен.
В свою очередь, кабмин продлил полный экспорт бензина до конца года. Ограничения касаются всех участников рынка, а меры, распространяемые на дизель и судовое топливо, – только непроизводителей.
