В РФ заявили о контролируемой ситуации с бензином

Фото: depositphotos/minervastock

Ситуация с бензином в российских регионах контролируемая, баланс спроса и предложений обеспечен. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Активно работает министерство энергетики со всеми регионами в штатном режиме. Сегодня в целом у нас баланс спроса и предложения обеспечен по стране. Наблюдаются отдельные проблемы обеспечения по отдельным регионам", – цитирует его ТАСС.

По словам вице-премьера, для обеспечения доппредложения на рынке нефтепродуктов кабмин решил запретить экспорт дизельного топлива для непроизводителей, а также продлить запрет на экспорт бензина для всех участников рынка.

Сообщения о нехватке или перебоях с поставками бензина на некоторые региональные АЗС начали поступать еще в августе. Сети были вынуждены частично ограничить отпуск топлива либо временно продавать только дизель.

Причина локального дефицита бензина в ряде регионов заключалась в сезонном росте спроса при снижении производства топлива, в том числе из-за ремонтов нефтеперерабатывающих заводов.

Позже СМИ сообщили, что владельцы региональных сетей АЗС начали получать письма от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с требованием снизить цены.

