"Известия": ФАС начала требовать от региональных АЗС снижать цены на топливо

Фото: depositphotos/AY_PHOTO

Владельцы региональных сетей АЗС начали получать письма от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с требованием снизить цены. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на участников рынка.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов указал, что ФАС и Минэнерго также начали требовать рассказать о фактических запасах топлива или объяснить повышение цен на него.

При выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС рассылает соответствующие предупреждения. Например, их выдали владельцам сетей автозаправок в Тверской и Тюменской областях.

Баженов подчеркнул, что у некоторых участников топливного рынка нет "запаса прочности", поэтому они не могут позволить себе торговать в убыток. В итоге нехватка средств приводит либо к приостановке работы АЗС, либо к повышению цен на бензин.

По его словам, в конце лета с проблемами столкнулись сначала небольшие сети, а теперь кризис коснулся даже достаточно крупных и системообразующих фирм с десятками заправок.

Сообщения о нехватке или перебоях с поставками бензина на некоторые региональные АЗС начали поступать еще в августе. Сети были вынуждены частично ограничить отпуск топлива либо временно продавать только дизель.

Причина локального дефицита бензина в ряде регионов заключалась в сезонном росте спроса при снижении производства топлива, в том числе из-за ремонтов нефтеперерабатывающих заводов.

Позже из-за ажиотажа на АЗС в Севастополе ввели ограничение на продажу бензина – только 30 литров на один автомобиль или канистру. Кроме того, в Крыму на месяц заморозили цены на топливо. В частности, стоимость дизеля не будет превышать 75 рублей за литр, а цена бензина марки АИ-92 составит не более 70 рублей.