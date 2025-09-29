Аксенов заявил, что в Крыму на месяц заморозили цены на топливо

Фото: телеграм-канал "Аксенов Z 82"

В Крыму на месяц заморозили цены на топливо, заявил глава региона Сергей Аксенов.

"В ходе рабочего совещания с участием основных нефтетрейдеров республики проработали проблемные вопросы, обсудили возможные пути выхода из сложившейся ситуации", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Аксенова, была достигнута договоренность о фиксированной стоимости топлива. В частности, цена на дизельное топливо составит не выше 75 рублей за литр, а на бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей. На бензин марок АИ-95 и АИ-95 Премиум цены не выше 76 и 80 рублей за литр соответственно.

Кроме того, в Крыму ввели ограничение на объем продажи топлива – не более 30 литров в одни руки.

"Ежедневно на сайте министерства топлива и энергетики республики Крым будут публиковаться актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии", – сказал Аксенов, добавив, что все соцобъекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются топливом в полном объеме.

СМИ ранее писали, что в некоторых регионах страны АЗС стали ограничивать объемы отпуска бензина. Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов подтвердил наличие сообщений о нехватке и перебоях в поставке топлива на некоторые станции.

В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что очереди на АЗС, возникшие на ряде заправочных станций в регионах РФ, связаны с потребительской паникой, а не с объективной нехваткой топлива.