Губернатор Севастополя объявил об ограничениях на бензин из-за ажиотажа на АЗС

Фото: depositphotos/zorandim

Ограничение на 30 литров бензина вводится в Севастополе из-за ажиотажа на АЗС, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что бензин в город привозится "в режиме нон-стоп", но выйти на плановый режим работы заправок пока не удается.

С понедельника, 29 сентября, продажа топлива марок АИ-100, АИ-95NP, АИ-95, АИ-92 на заправочных станциях сети ТЭС будет ограничена 30 литрами на один автомобиль или одну канистру. Это необходимо, чтобы накопить топливо на всех АЗС.

"То есть если вы приехали на машине, то сможете выбрать: заправить машину или канистру. Если пришли с канистрой, то сможете тоже залить топливо", – пояснил губернатор.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что очереди на АЗС, возникшие на ряде заправочных станций в регионах РФ, связаны с потребительской паникой, а не с объективной нехваткой топлива.

В целом масштаб ситуации с топливом не столь значителен, как может показаться, счел специалист. Юшков объяснил, что повсеместного дефицита нет, отмечаются лишь локальные проблемы в некоторых регионах страны, где отдельные заправочные станции временно перестали продавать бензин марок АИ-92 и АИ-95.

