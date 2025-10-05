В Грузии предотвращена диверсия с захватом резиденции президента

Фото: ТАСС/EPA/Georgia

Грузинские правоохранители предотвратили диверсию с применением оружия и взрывчатки, а также захват резиденции президента. Об этом сообщил первый замглавы Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Лаша Маградзе.

Тайник с большим количеством оружия, предназначенного для организации беспорядков 4 октября, силовики обнаружили вблизи Тбилиси. Схрон включал в себя, в том числе, боеприпасы и взрывчатые вещества с детонатором.

По словам Маградзе, гражданин Грузии Б. Ч., действуя по указанию представителя одного из военных подразделений, находящихся на территории Украины, приобрел большое количество огнестрельного оружия. Это подтверждается несколькими доказательствами.

Как он уточнил, что диверсии планировались одновременно с попыткой захвата резиденции президента страны. В результате превентивных мероприятий сотрудники Службы госбезопасности нейтрализовали группу лиц, которые намеревались доставить в центр Тбилиси оружие и взрывчатые вещества.

Беспорядки в стране прошли на фоне выборов. В ходе протестов митингующие проникли на территорию резиденции президента страны Михаила Саакашвили. Для пресечения незаконных действий сотрудники полиции применили перцовый спрей в отношении протестующих.

В связи с событиями премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал случившееся уголовным преступлением и пообещал пресечь деятельность иностранных агентов, которые стоят за дестабилизацией обстановки в Грузии.

Позже ночью в воскресенье, 5 октября, участники протеста стали расходиться. Также полицейские задержали двух оппозиционеров, которые подстрекали митингующих к штурму резиденции президента.