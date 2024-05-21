Депутат Крупник предложил криминализировать любую рекламу онлайн-казино в РФ

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Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил криминализировать любую рекламу онлайн-казино в отечественном сегменте интернета. Соответствующее обращение он направил на имя главы Минюста РФ Константина Чуйченко, передает RT.

"Ежедневно тысячи наших сограждан, поверивших сомнительной, но красочной рекламе, теряют свои деньги и сбережения в заведомо проигрышной игре с компьютерной программой", – сообщил депутат.

По его мнению, онлайн-казино в российском сегменте интернета продвигают именно блогеры. Полная криминализация азартных игр в Сети позволит снизить число вовлеченных в них россиян и доходы подпольных организаций, считает Крупник.

Ранее Лига безопасного интернета внесла певца Егора Крида в черный список блогеров-нарушителей из-за рекламы онлайн-казино. Помимо Крида, в список попали Гусейн Гасанов, Юрий Хованский, Александр Зубарев, Некоглай, Mellstroy, Ивангай и другие известные блогеры и стримеры.

