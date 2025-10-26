Форма поиска по сайту

26 октября, 09:30

Новые зарядные станции для электробусов появились на конечных остановках в Москве

12 новых зарядных станций для электробусов появились на конечных остановках "Влалыкино" и "Окружная" в Москве. Это расширит возможности использования электротранспорта на севере и северо-востоке города.

Для водителей создана современная инфраструктура, включающая зоны отдыха и медобслуживания. На сегодняшний день возможности для зарядки есть уже на каждой третьей конечной остановке Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортгородвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

