Новые зарядные станции для электробусов появились на конечных остановках в Москве

12 новых зарядных станций для электробусов появились на конечных остановках "Влалыкино" и "Окружная" в Москве. Это расширит возможности использования электротранспорта на севере и северо-востоке города.

Для водителей создана современная инфраструктура, включающая зоны отдыха и медобслуживания. На сегодняшний день возможности для зарядки есть уже на каждой третьей конечной остановке Москвы.

