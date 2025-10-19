Форма поиска по сайту

Новости

19 октября, 09:15

Транспорт

В столице запустят 15 беспилотных трамваев до конца 2026 года

В столице запустят 15 беспилотных трамваев до конца 2026 года. Как сообщили в Дептрансе, они будут курсировать по маршрутам Краснопресненского депо.

Сейчас таких трамваев пока два, они выезжают на трассу только с водителем за пультом. Он полностью управляет движением, а датчики собирают необходимую информацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

