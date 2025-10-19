19 октября, 09:15Транспорт
В столице запустят 15 беспилотных трамваев до конца 2026 года
В столице запустят 15 беспилотных трамваев до конца 2026 года. Как сообщили в Дептрансе, они будут курсировать по маршрутам Краснопресненского депо.
Сейчас таких трамваев пока два, они выезжают на трассу только с водителем за пультом. Он полностью управляет движением, а датчики собирают необходимую информацию.
