В зону резидентных разрешений вошли новые участки улиц с 3 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве с 3 октября в зону резидентский разрешений вошли улицы, адреса которых были согласованы с местными муниципальными депутатами. Подробная информация об улицах и тарифах опубликована на Едином транспортном портале.

Изменения позволили москвичам получить приоритетную парковку возле своего дома. При этом платить за нее не нужно. Хотя платные места, по статистике, освобождаются в 4,5 раза быстрее, чем бесплатные.

Для того чтобы продолжать парковаться бесплатно, местным жителям необходимо оформить резидентное разрешение на портале mos.ru, которое дает возможность оставлять автомобиль в районе проживания ежедневно с 20:00 до 08:00 или круглосуточно, если внести годовую оплату в размере 3 тысяч рублей. Срок предоставления услуги – 6 рабочих дней.

Почти за 13 лет работы проект платных парковок в Москве показал множество положительных результатов. Например, в городе пропала "хаотичная парковка", стало безопаснее и комфортнее перемещение пешеходов, водителей городского транспорта и автомобилистов, а также на 64% уменьшилось количество нарушений правил остановки и стоянки.

Помимо этого, выросла оборачиваемость парковок, так как одно и то же место за сутки используют больше автомобилистов, а также машины экстренных служб приезжают на вызовы в 2 раза быстрее. Кроме того, увеличилась средняя скорость движения транспорта.

Ранее депутаты фракции "Новые люди" предложили ввести в России автоматическую оплату парковки через транспондер.

Нынешняя система оплаты стоянок приводит к массе жалоб от водителей, поскольку из-за технических сбоев и нестабильной связи они не всегда могут вовремя оплатить. При оплате такая система может автоматически идентифицировать машину и запускать парковочную сессию, завершая ее при выезде и списывая необходимую сумму.

