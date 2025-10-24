Форма поиска по сайту

24 октября, 07:30

Умный прием в поликлиниках избавил почти 350 тысяч москвичей от лишних визитов к врачу

Умный прием в поликлиниках избавил почти 350 тысяч москвичей от лишних очных визитов к врачу. Новая система умной записи, разработанная в Москве, помогла улучшить качество приема в два раза. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, программа заранее анализирует цель визита пациента, его жалобы, автоматически формирует справку из электронной медкарты, а затем помогает выстроить правильную маршрутизацию приема.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществомедицинагородвидеоЕгор Бедуля

