24 октября, 07:30Общество
Умный прием в поликлиниках избавил почти 350 тысяч москвичей от лишних визитов к врачу
Умный прием в поликлиниках избавил почти 350 тысяч москвичей от лишних очных визитов к врачу. Новая система умной записи, разработанная в Москве, помогла улучшить качество приема в два раза. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По ее словам, программа заранее анализирует цель визита пациента, его жалобы, автоматически формирует справку из электронной медкарты, а затем помогает выстроить правильную маршрутизацию приема.
