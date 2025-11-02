Метеорологическая зима наступит в Москве в середине ноября, когда среднесуточная температура уйдет в минус. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

При этом, по прогнозу синоптика, в ближайшее время в городе будет по-прежнему тепло и дождливо. Как отметил Тишковец, 3 ноября в столицу "скользнет" теплый атмосферный фронт, сопровождаемый натеканием многоярусной облачности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

