График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

02 ноября, 19:15

Общество

Метеорологическая зима наступит в Москве в середине ноября

Метеорологическая зима наступит в Москве в середине ноября

Столбики термометров покажут от 2 до 5 градусов тепла утром 3 ноября в Москве

Метеорологическая зима наступит в Москве в середине ноября, когда среднесуточная температура уйдет в минус. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

При этом, по прогнозу синоптика, в ближайшее время в городе будет по-прежнему тепло и дождливо. Как отметил Тишковец, 3 ноября в столицу "скользнет" теплый атмосферный фронт, сопровождаемый натеканием многоярусной облачности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Алексей Лазаренко

