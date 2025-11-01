График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

01 ноября, 07:45

Общество

Депутаты столичного парламента собрали очередную партию гуманитарной помощи для Курской области. Акция приурочена ко Дню народного единства.

В приграничный регион отправят продукты питания и предметы первой необходимости, которые собраны по заявкам пострадавших людей. Это в первую очередь средства личной гигиены, постельное белье и другие нужные им вещи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Митя КозачинскийДарья Ермакова

