Депутаты столичного парламента собрали очередную партию гуманитарной помощи
Депутаты столичного парламента собрали очередную партию гуманитарной помощи для Курской области. Акция приурочена ко Дню народного единства.
В приграничный регион отправят продукты питания и предметы первой необходимости, которые собраны по заявкам пострадавших людей. Это в первую очередь средства личной гигиены, постельное белье и другие нужные им вещи.
