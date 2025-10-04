Сергей Собянин рассказал о работе социальных координаторов в столичных больницах

В московских больницах уже четыре года работают социальные координаторы, помогающие пациентам решать различные вопросы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге, отметив, что при госпитализации люди часто нуждаются в дополнительной поддержке.

Самой востребованной услугой стало сопровождение пациентов старше 65 лет. Координаторы помогают информировать родственников о состоянии здоровья, правильно оформлять документы и организовывать помощь после выписки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.