Жители столицы могут сыграть свадьбу на вершине башни "Москва-Сити"

Москвичи могут провести выездную регистрацию брака в необычных местах столицы, включая библиотеки и вершины башен "Москва-Сити". Всего в городе доступно около 200 локаций для церемоний, включая 11 дворцов бракосочетания и 139 центров госуслуг.

В этом году открылись четыре новые площадки: в кинопарке "Москино", парке-отеле "Теплеево", пространстве "Яуза" и библиотеке искусств имени Боголюбова. Также молодожены могут заключить брак в новом павильоне с панорамными окнами в "Коломенском".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.