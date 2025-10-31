31 октября, 19:00Общество
"Вопрос спорный": можно ли верить скидкам в "черную пятницу"
В преддверии "черной пятницы" мошенники придумали новую схему обмана. Под видом купонов на скидку они распространяют вредоносные программы и получают доступ к телефонам россиян.
При этом покупатели массово жалуются, что продавцы перед распродажей переписывают ценники, завышая стоимость товаров, чтобы создать иллюзию выгодной акции. Как бороться с недобросовестными продавцами?
Можно ли действительно выгодно совершить покупки в "черную пятницу"? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.