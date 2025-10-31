Форма поиска по сайту

Новости

31 октября, 19:00

Общество

"Вопрос спорный": можно ли верить скидкам в "черную пятницу"

"Вопрос спорный": можно ли верить скидкам в "черную пятницу"

Международный фестиваль "Народы России и СНГ" стартовал в Москве

Циклон "Лотар" уйдет на юго-восток России 1 ноября

"Новости дня": москвичам станет доступна первая отечественная вакцина от ВПЧ

Более 18 тонн зоотоваров отправили из Москвы в Белгородскую область

Температура в Москве понизится до 3–5 градусов к утру 1 ноября

До четверти месячной нормы осадков может выпасть в Москве 31 октября

"Атмосфера": облачная погода и дождь ожидаются в Москве 1 ноября

"Деньги 24": 6% россиян планируют делать покупки в "черную пятницу"

Первую Международную премию "Евразия" вручили в Москве

В преддверии "черной пятницы" мошенники придумали новую схему обмана. Под видом купонов на скидку они распространяют вредоносные программы и получают доступ к телефонам россиян.

При этом покупатели массово жалуются, что продавцы перед распродажей переписывают ценники, завышая стоимость товаров, чтобы создать иллюзию выгодной акции. Как бороться с недобросовестными продавцами?

Можно ли действительно выгодно совершить покупки в "черную пятницу"? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Вопрос спорный
обществовидео

