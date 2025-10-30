Экономист Балынин: средняя пенсия по старости превысит 29 тысяч рублей в 2027 году

Фото: depositphotos/Koldunov

К 2027 году средняя страховая пенсия по старости в России превысит 29 тысяч рублей. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин в беседе с "Газетой.ру".

В своих расчетах эксперт учел все запланированные индексации, согласно которым в январе 2026 года пенсия вырастет на 7,6%, в феврале 2027-го – на 4%, а в апреле того же года – на 3,4%. Таким образом, суммарно за данный период выплаты увеличатся на 15,7%.

"Соответственно, средний размер страховой пенсии по старости в 2027 году превысит 29 тысяч рублей, а за два года увеличение будет около 4 тысяч рублей по сравнению со средним размером страховой пенсии по старости по итогам 2025 года. Он на конец 2025 года составит 25 128,68 рубля", – сказал Балынин.

Причем, как подчеркнул доцент, все индексации будут проведены беззаявительно, то есть без необходимости подачи заявлений ни лично, ни в дистанционном формате, поскольку Соцфонд располагает всей необходимой информацией для проведения увеличений размеров выплат.

В связи с этим гражданам не нужно будет предоставлять какие-либо данные или устанавливать приложения для подписания документов, заявил эксперт, указав, что требовать этого могут только мошенники.

Вместе с тем Балынин добавил, что в 2027 году в бюджете Соцфонда запланировано 12,4 триллиона рублей на выплату страховых пенсий.

В свою очередь, директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков в разговоре с RT подчеркнул, что пенсия по старости положена каждому россиянину, даже если он никогда не работал.

"Однако по сравнению с обычной страховой пенсией, назначаемой при наличии определенного трудового стажа и достаточного количества пенсионных коэффициентов, размер социальной пенсии ниже и право на нее возникает позже", – обратил внимание он.

С 1 апреля 2025 года базовая социальная пенсия по старости составляет 8 824,08 рубля. Но в итоге пенсионер получит сумму, равную прожиточному минимуму в его регионе, объяснил эксперт.

При этом возраст для получения социальной пенсии наступает на пять лет позже, продолжил Поздняков. В частности, с 2028 года право на нее получают мужчины в 70 лет и женщины в 65 лет. Однако в настоящее время действует переходный период: в 2026 году возраст составит 69 и 64 года соответственно.

"Для назначения социальной пенсии по старости необходимо обратиться с соответствующим заявлением в Социальный фонд России (непосредственно в территориальный орган, через МФЦ или "Госуслуги")", – заключил эксперт.

Ранее в Госдуме предложили вдвое повысить социальные пенсии. Например, для мужчин в возрасте от 70 лет и для женщин в возрасте от 65 лет пенсию могут увеличить с 5 034 до 10 068 рублей.

При этом инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам предлагают платить не 12 082 рубля, а 24 164 рубля. Инвалидам III категории предлагают повысить пособие до 8 558 рублей.

