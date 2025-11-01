График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

01 ноября, 07:45

Общество

В школьную программу 6–7-х классов в РФ предложили вернуть обществознание

В школьную программу 6–7-х классов в РФ предложили вернуть обществознание

В школьную программу 6–7-х классов в России предложили вернуть обществознание. По словам авторов инициативы, это необходимо для патриотического воспитания, а также для понимания правовых основ.

Как ранее заявили в Минпросвещения, с 1 сентября обществознание остается только для учеников 8–11-х классов. В следующем учебном году этот предмет будут преподавать только с 9-го класса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

образованиеобществовидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

