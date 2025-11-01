График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября, 10:46

Общество

Песни о России зазвучат вместо школьных звонков

Фото: depositphotos/Syda_Productions

В ноябре российские школы в рамках проекта "Мелодии вместо звонков" перейдут на музыкальные перемены. Традиционные звонки заменят патриотическими композициями, приуроченными ко Дню народного единства, сообщили в Минпросвещения РФ.

"Учащиеся услышат современные патриотические песни, объединенные темой общих ценностей", – уточнили в министерстве.

Ведомство добавило, что в ноябрьский плейлист вошли такие композиции, как "Братья мои", "Матушка Россия", "Милая Россия", "Мы едины! Непобедимые!" и "Флаг моего государства".

Тематика музыкальных пауз также будет связана с другими датами – Международным днем пианиста (8 ноября) и Днем матери (30 ноября).

"Ноябрьский список композиций проекта "Мелодии вместо звонков" поможет учащимся обсудить на переменах темы общности, единства страны и любви к Родине, что позволит укрепить доверие в классе и сделать школьную атмосферу еще дружнее", – отметили в Минпросвещения.

Проект "Мелодии вместо звонков" был запущен в ноябре 2024 года. С тех пор вместо стандартных звонков на переменах звучат фрагменты популярных и классических музыкальных произведений.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов оценил возможность перехода школ страны на 12-летнее обучение. Глава ведомства подчеркнул, что такие масштабные изменения в образовательной системе требуют тщательного анализа и всестороннего общественного обсуждения, отметив особую чувствительность сферы образования к любым корректировкам.

В ОП заявили о готовности российских школьников к переходу на 12-летенее обучение

Читайте также


образованиеобщество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика