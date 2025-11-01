Кравцов: решение о 12-летнем обучении в школах надо принимать после глубокого анализа

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Министр просвещения России Сергей Кравцов оценил возможность перевода всех школ в стране на 12-летнее обучение. Его слова передает РИА Новости.

Глава ведомства отметил, что подобные решения, в результате которых происходят значительные изменения в сфере образования, принимаются лишь после их глубокого анализа и широкого обсуждения. Он отметил, что образовательная система очень деликатно реагирует на любые корректировки.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб заявил, что Россия "вполне готова" к переходу на 12-летнюю систему школьного образования. Он считает, что сокращающееся число первоклассников в стране не должно приводить к уменьшению педагогических кадров.

По его словам, новая модель позволит сохранить количество учителей и обеспечить выпускникам возможность поступать в вузы в 18 лет. Гриб отметил, что элементы 12-летнего образования уже де-факто существуют в России.

В частности, последний год в детском саду можно рассматривать как "нулевой" класс, особенно в крупных городах, где есть ресурсы для организации таких программ.

