28 октября, 02:00

"Новости дня": Москва продолжит восстанавливать инфраструктуру в Луганске и Донецке

В 2026 году Москва продолжит восстанавливать разрушенную инфраструктуру в Луганске и Донецке. В частности, в Донецке займутся модернизацией коммунальных сетей, построят около 274 квадратных метров дорог, благоустроят почти 17 гектаров мест для отдыха и прогулок.

В Луганске отремонтируют 37 многоэтажек и административное здание, приведут в порядок 3 объекта образования. Также специалисты восстановят 70 километров инженерных сетей и благоустроят общественные пространства и дороги.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
