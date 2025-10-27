Новые правила проведения капитального ремонта вступили в силу в России

В России начали действовать новые правила проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Ключевым критерием для определения необходимости работ стала оценка износа зданий и инженерных систем.

По результатам экспертиз дому присваивают одну из четырех категорий. Первая при износе до 30% означает, что капремонт не нужен. Вторая при износе 31–50% указывает на необходимость ремонта.

Третья категория предполагает приоритетный порядок работ. Четвертая присваивается при износе более 65% и требует проведения инструментального обследования состояния здания.

