20 октября, 07:45

Общество

Январь станет самым коротким рабочим месяцем в 2026 году

Январь станет самым коротким рабочим месяцем в 2026 году, следует из производственного календаря, который утвердило правительство России. Трудиться придется только 15 дней.

Всего россиян ждут 247 рабочих дней и 118 выходных. Суббот, рабочих при шестидневной неделе, в следующем году не будет, а дополнительные выходные в честь праздников будут в феврале, марте, мае, июне и ноябре. Специалисты отмечают, что брать в эти месяцы отпуск невыгодно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

