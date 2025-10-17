Москва обновила нормативы для оценки затрат по эксплуатации городских объектов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Столичный департамент экономической политики и развития обновил сборник нормативов для оценки затрат по эксплуатации городских объектов (СН-2012). Об этом сообщила заммэра Москвы Мария Багреева.

По словам вице-мэра, в сборник вошли цены на все виды работ и услуг по содержанию и ремонту школ, поликлиник, парковок, дорог, парков, спорткомплексов, объектов культурного наследия и других объектов. Благодаря ему удается оптимизировать расходы города на эксплуатацию и ремонт зданий, исключать необоснованные траты и обеспечивать равные условия для участников госзакупок.

В третьем квартале года в сборник были внесены новые нормативы по стоимости ухода за цветочными композициями и объемно-декоративными световыми конструкциями в парках Москвы, а также по санитарному содержанию аптек. Кроме того, была проведена актуализация 390 показателей по эксплуатации объектов капитального строительства.

Нормативами пользуются уже около 2,5 тысячи организаций. Показали задействуют для расчета затрат по эксплуатации и техобслуживанию на объектах.

С начала года сборник пополнили 216 новыми пунктами и актуализировали более 900.

Ранее в Мосгордуму был внесен проект закона "О бюджете города Москвы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов". Он предполагает сохранение столицей позитивной динамики социально-экономического развития. Также документ демонстрирует актуальные потребности горожан, учитывает стратегические планы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы столицы.

