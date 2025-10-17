Депутат Соломатина предложила ввести дополнительный акциз на сахаросодержащие продукты

Ожирение унесло жизни 5,4 миллиона россиян за последние 30 лет, выяснили аналитики. Как бороться с распространением недуга и стоит ли прибегать ради этого к радикальным мерам, разбиралась Москва 24.

Тревожная статистика

Каждый восьмой случай смерти россиян в 2023 году был связан с избыточной массой тела. Всего по такой причине в этот период скончались более 200 тысяч человек, привела цифры в своем докладе демограф РАНХиГС Полина Кузнецова.

Также, по ее данным, за последние 30 лет от последствий ожирения умерли около 5,4 миллиона россиян. Причем 57% из них – женщины. Главными причинами смертей в этом случае стали болезни системы кровообращения, диабет и некоторые виды онкологии.

Кузнецова подчеркнула в своей работе, что наибольшая смертность на фоне избыточной массы тела зафиксирована среди мужчин в возрасте 50–79 лет и женщин старше 60. Кроме того, ожидаемая продолжительность жизни в подобных случаях на 3–4 года ниже, чем у людей с нормальным индексом массы тела, отметила демограф.

Ранее аналитики выяснили, что запрет на продажу фастфуда детям для борьбы с избыточным весом у несовершеннолетних поддержали почти 40% россиян. Однако 48% участников опроса высказались против подобных мер.

В то же время первый зампред комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева выступала за полное исключение фастфуда и сладостей из школьных столовых, оставив только здоровую пищу.

"Как показало наше обсуждение на круглом столе в Госдуме, рост ожирения среди детей напрямую связан с пищевыми привычками в семье и школе. Легкая доступность фастфуда и сладостей увеличивает риск лишнего веса, а значит, и серьезных заболеваний в будущем", – говорила Горячева.

Кроме того, зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предлагал в интервью RT ограничить потребление майонеза в России.





Виталий Милонов депутат Госдумы Из-за его обилия в каждом блюде мы рискуем получить целое поколение людей с крайними степенями ожирения. Майонез надо изгнать из кулинарных пристрастий нашего народа, приравняв его к табаку или алкоголю.

Предложение Милонова в интервью "Абзацу" поддержал эксперт Всемирной организации здравоохранения, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин. При этом он призвал расширить список, добавив туда колбасы и сосиски, а также газировку.

"Есть недавнее исследование, результаты которого гласят, что 50 граммов переработанного мяса (та же сосиска, например) повышают риск диабета на 30%, рака прямой и толстой кишки – на 26% по сравнению с теми, кто эти продукты не употребляет. Один стакан газировки увеличивает риск все того же диабета на 20%, а риск ишемической болезни сердца – на 7%", – отметил эксперт.

"Будет болен каждый второй"

Запрет тех или иных продуктов питания не даст позитивного результата в борьбе с ожирением населения. Таким мнением с Москвой 24 поделилась зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

В то же время она призвала рассмотреть дополнительный акциз на сахаросодержащие продукты.

"Это снизило бы их потребление за счет ценового фактора, а полученные средства можно направить на борьбу с сахарным диабетом, прежде всего на просветительскую работу о проблеме. Ведь в этом вопросе очень многое зависит от семьи и школьного окружения", – сказала она.





Татьяна Соломатина зампред комитета Госдумы по охране здоровья Возможно, наше поколение уже не исправить, но более молодое способно изменить привычки. Детей можно научить хорошему, однако для этого нам самим нужно показывать пример, потому что ребенок повторяет поведение взрослых. Когда мы что-то запрещаем, плод становится только слаще – дети начинают искать обходные пути. Попробуйте отобрать у ребенка газировку, и он спрячет ее под кровать, найдет способ купить и будет пить ночью.

При этом ожирение возникает не только из-за регулярного переедания, подчеркнула Соломатина. Среди других причин она назвала болезни щитовидной железы и кишечника, а также непереносимость определенных продуктов питания. Например, при непереносимости лактозы организм не справляется с переработкой молочных продуктов, что тоже дает лишние калории.

"Решение – в физической нагрузке и возврате к нормальной натуральной пище", – добавила парламентарий.

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в беседе с Москвой 24 подтвердила, что проблема ожирения действительно приобрела характер глобальной пандемии.

"По прогнозам эндокринологов, к 2030 году каждый второй россиянин будет иметь ожирение. Это серьезная проблема, поскольку наличие лишнего жира нарушает всю метаболическую систему, приводит к гормональным сбоям и развитию более 200 различных заболеваний, включая онкологию", – отметила специалист.

По ее словам, обучать россиян полезным привычкам в еде необходимо в детском саду и школе. Родители же при появлении лишнего веса у ребенка зачастую не принимают никаких мер, отметила она.

"Что касается ограничений продажи определенных продуктов, разумные меры уже доказали свою эффективность. Например, введение дополнительного налога на добавленный сахар в напитках заставило производителей сократить его содержание и перейти на подсластители. В результате калорийность популярных напитков снизилась вдвое. Я поддерживаю предложения ограничить продажу сладких напитков детям и подросткам, поскольку рассчитывать на объяснения родителей пока сложно", – добавила врач.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Государство должно принимать комплекс мер: пропаганду в СМИ, образовательные проекты для детей, а также введение высокого налога на добавленный сахар, чтобы сделать вредные продукты менее доступными. Если к 2030 году 50% населения будет нездорово, никакой бюджет на здравоохранение не выдержит расходов на лечение.

При этом диетолог связала развитие ожирения в том числе с эмоциональными факторами. По ее словам, у женщин в 60% случаев еда становится способом справиться со стрессом. У мужчин и подростков доминирует пищевая безграмотность и потребление жидких калорий из газировки, которые организм не воспринимает как еду. Кроме того, набору веса способствует алкоголь, усиливая тягу к еде и снижая контроль над питанием.

Когда же наступают серьезные проблемы со здоровьем, пациенты хотят быстро их решить в том числе с помощью косметических процедур. Однако без обучения правильному питанию потерянный вес вновь вернется, заключила Марина Макиша.

