Депутат Соломатина предложила ввести дополнительный акциз на сахаросодержащие продукты

Ожирение унесло жизни 5,4 миллиона россиян за последние 30 лет, выяснили аналитики. Как бороться с распространением недуга и стоит ли прибегать ради этого к радикальным мерам, разбиралась Москва 24.
Тревожная статистика
Каждый восьмой случай смерти россиян в 2023 году был связан с избыточной массой тела. Всего по такой причине в этот период скончались более 200 тысяч человек, привела цифры в своем докладе демограф РАНХиГС Полина Кузнецова.
Также, по ее данным, за последние 30 лет от последствий ожирения умерли около 5,4 миллиона россиян. Причем 57% из них – женщины. Главными причинами смертей в этом случае стали болезни системы кровообращения, диабет и некоторые виды онкологии.
Кузнецова подчеркнула в своей работе, что наибольшая смертность на фоне избыточной массы тела зафиксирована среди мужчин в возрасте 50–79 лет и женщин старше 60. Кроме того, ожидаемая продолжительность жизни в подобных случаях на 3–4 года ниже, чем у людей с нормальным индексом массы тела, отметила демограф.
Ранее аналитики выяснили, что запрет на продажу фастфуда детям для борьбы с избыточным весом у несовершеннолетних поддержали почти 40% россиян. Однако 48% участников опроса высказались против подобных мер.
В то же время первый зампред комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева выступала за полное исключение фастфуда и сладостей из школьных столовых, оставив только здоровую пищу.
"Как показало наше обсуждение на круглом столе в Госдуме, рост ожирения среди детей напрямую связан с пищевыми привычками в семье и школе. Легкая доступность фастфуда и сладостей увеличивает риск лишнего веса, а значит, и серьезных заболеваний в будущем", – говорила Горячева.
Кроме того, зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предлагал в интервью RT ограничить потребление майонеза в России.
Предложение Милонова в интервью "Абзацу" поддержал эксперт Всемирной организации здравоохранения, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин. При этом он призвал расширить список, добавив туда колбасы и сосиски, а также газировку.
"Есть недавнее исследование, результаты которого гласят, что 50 граммов переработанного мяса (та же сосиска, например) повышают риск диабета на 30%, рака прямой и толстой кишки – на 26% по сравнению с теми, кто эти продукты не употребляет. Один стакан газировки увеличивает риск все того же диабета на 20%, а риск ишемической болезни сердца – на 7%", – отметил эксперт.
"Будет болен каждый второй"
Запрет тех или иных продуктов питания не даст позитивного результата в борьбе с ожирением населения. Таким мнением с Москвой 24 поделилась зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.
В то же время она призвала рассмотреть дополнительный акциз на сахаросодержащие продукты.
"Это снизило бы их потребление за счет ценового фактора, а полученные средства можно направить на борьбу с сахарным диабетом, прежде всего на просветительскую работу о проблеме. Ведь в этом вопросе очень многое зависит от семьи и школьного окружения", – сказала она.
При этом ожирение возникает не только из-за регулярного переедания, подчеркнула Соломатина. Среди других причин она назвала болезни щитовидной железы и кишечника, а также непереносимость определенных продуктов питания. Например, при непереносимости лактозы организм не справляется с переработкой молочных продуктов, что тоже дает лишние калории.
"Решение – в физической нагрузке и возврате к нормальной натуральной пище", – добавила парламентарий.
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в беседе с Москвой 24 подтвердила, что проблема ожирения действительно приобрела характер глобальной пандемии.
"По прогнозам эндокринологов, к 2030 году каждый второй россиянин будет иметь ожирение. Это серьезная проблема, поскольку наличие лишнего жира нарушает всю метаболическую систему, приводит к гормональным сбоям и развитию более 200 различных заболеваний, включая онкологию", – отметила специалист.
По ее словам, обучать россиян полезным привычкам в еде необходимо в детском саду и школе. Родители же при появлении лишнего веса у ребенка зачастую не принимают никаких мер, отметила она.
"Что касается ограничений продажи определенных продуктов, разумные меры уже доказали свою эффективность. Например, введение дополнительного налога на добавленный сахар в напитках заставило производителей сократить его содержание и перейти на подсластители. В результате калорийность популярных напитков снизилась вдвое. Я поддерживаю предложения ограничить продажу сладких напитков детям и подросткам, поскольку рассчитывать на объяснения родителей пока сложно", – добавила врач.
При этом диетолог связала развитие ожирения в том числе с эмоциональными факторами. По ее словам, у женщин в 60% случаев еда становится способом справиться со стрессом. У мужчин и подростков доминирует пищевая безграмотность и потребление жидких калорий из газировки, которые организм не воспринимает как еду. Кроме того, набору веса способствует алкоголь, усиливая тягу к еде и снижая контроль над питанием.
Когда же наступают серьезные проблемы со здоровьем, пациенты хотят быстро их решить в том числе с помощью косметических процедур. Однако без обучения правильному питанию потерянный вес вновь вернется, заключила Марина Макиша.