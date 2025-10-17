Диетолог Макиша: ввод налога на сахар поможет решить проблему ожирения в РФ

Фото: depositphotos/bit245

Ввод налога на сахар поможет решить проблему ожирения в России, которая уже приобрела характер глобальной пандемии. Об этом рассказала в беседе с Москвой 24 врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Эксперт прокомментировала данные демографа РАНХиГС Полины Кузнецовой. По ее сведениям, свыше 200 тысяч смертей в России в 2023 году были связаны с ожирением и избыточной массой тела. Кроме того, за последние 30 лет от последствий ожирения умерли около 5,4 миллиона россиян, из которых 57% – женщины.

Врач-диетолог подчеркнула, что к 2030 году каждый второй россиянин будет иметь ожирение.

"Это серьезная проблема, поскольку наличие лишнего жира нарушает всю метаболическую систему, приводит к гормональным сбоям и развитию более 200 различных заболеваний, включая онкологию", – рассказала Макиша.

В качестве решения проблемы диетолог предложила массовую пропаганду здорового питания и образа жизни. Врач считает, что прививать навыки здорового питания должны еще с детского сада и школы.

Макиша поддержала предложение ограничить продажу сладких напитков детям и подросткам. По ее мнению, власти должны принимать целый комплекс мер: пропаганду в СМИ, образовательные проекты для детей, а также введение высокого налога на добавленный сахар.

"Если к 2030 году 50% населения будет нездорово, никакой бюджет на здравоохранение не выдержит расходов на лечение", – заявила диетолог.

Макиша отметила, что многие родители до сих пор руководствуются стереотипами времен дефицита, такими как "поесть впрок", "все ешь с хлебом", "на празднике стол должен ломиться". Эти установки, по ее словам, сочетаются с доступностью фастфуда, который вызывает пищевую зависимость, сравнимую с алкогольной.

"Рассчитывать только на осознанность взрослых неразумно – государство должно активно включаться в решение проблемы", – отметила специалист.

Она объяснила, что у женщин 60% случаев набора веса связано с эмоциональным перееданием, когда еда становится способом справиться со стрессом, а у мужчин и подростков доминирует пищевая безграмотность и потребление жидких калорий из газировки, которые организм не воспринимает как еду. Алкоголь также способствует набору веса, усиливая тягу к еде и снижая контроль над питанием.

В заключение Макиша отметила, что люди часто воспринимают ожирение как косметический дефект, но когда приходят серьезные проблемы со здоровьем, хотят быстрого решения с помощью таблеток или уколов. Она призвала бить в колокола, подчеркнув, что эта проблема требует системного подхода и активных действий на государственном уровне.

Ранее в Минздраве сообщили о росте заболеваемости ожирением среди подростков. Дети с лишним весом испытывают трудности с дыханием, склонны к гипертонии, инсулинорезистентности, могут испытывать психологические проблемы.