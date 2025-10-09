В Минздраве сообщили о росте заболеваемости ожирением среди подростков

Фото: 123RF/kunchit123

Заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин сравнил растущее количество случаев ожирения среди подростков с эпидемией, передает Агентство "Москва".

"Согласно данным Росстата, заболеваемость ожирением растет по всех возрастных группах, с наибольшей выраженностью среди детей и подростков в возрасте 15–17 лет", – заявил Камкин на открытии III Международного конгресса "Ожирение и метаболические нарушения: Осознанная перезагрузка".

Чиновник подчеркнул, что ожирение у детей – это повышенный риск смерти во взрослом возрасте от ишемической болезни сердца и инсульта.

По словам представителя Минздрава, дети с лишним весом испытывают трудности с дыханием, склонны к гипертонии, инсулинорезистентности, могут испытывать психологические проблемы.

Ранее диетолог-эндокринолог Алена Барредо рассказывала, какие ошибки люди чаще всего совершают в процессе борьбы с лишним весом. В частности, скрытой причиной невозможности похудеть может стать потеря мышечной массы из-за жестких диет, поскольку из-за них снижается метаболизм.

