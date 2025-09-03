Нутрициолог Чернышова: частое употребление энергетиков негативно влияет на нервную систему

Фото: 123RF/photodee

Частое употребление энергетических напитков негативно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на терапевта, врача-валеолога и нутрициолога Надежду Чернышову.

Эксперт уточнила, что у регулярно употребляющих энергетики людей создаются паттерны действий. Например, когда человек устает и выпивает данный напиток, он чувствует заряд бодрости, после чего повторяет эти действия.

"Так формируется замкнутый круг: чем больше человек пьет энергетиков, тем хуже он себя чувствует", – отметила врач.

Заряд энергии, напомнила она, обеспечивает кофеин. Таурин и гуарана усиливают его действие. При этом кофеина в одной банке энергетика содержится в таком же количестве, сколько и в чашке кофе.

"Регулярное употребление более двух банок энергетика в день ведет к разрушению зубной эмали, ожирению из-за высокого содержания сахара, нарушению сна, раздражительности, а иногда и к опасным для жизни аритмиям сердца", – обратила внимание нутрициолог.

Особо опасными энергетическими напитками терапевт назвала те, в составе которых есть алкоголь. Они маскируют действие спирта, и человек может выпить большую дозу. Такие напитки грозят людям, особенно подросткам, алкогольным отравлением или смертельным исходом.

Ранее сообщалось, что подростки ищут альтернативу энергетическим напиткам в порошках, мороженом и батончиках, которые содержат те же ингредиенты, что и энергетики.

В частности, они начали употреблять "энергетическое мороженое", в состав которого входят кофеин и таурин. По словам экспертов, это представляет собой проблему, поскольку такое мороженое маскируется под безобидные продукты.

